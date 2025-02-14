Tunceli'de Yaban Keçileri Kar Yağışıyla Zor Günler Geçiriyor

Tunceli'de yaban keçileri, kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Kentte son günlerde yağan kar, dağlık ve ormanlık alanları beyaza bürüdü.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaşayan yaban keçileri de olumsuz hava koşulları nedeniyle doğal ortamlarında beslenmekte zorlandı.

Kayalıklarda yiyecek arayan yaban keçilerinin, kar tabakasını toynaklarıyla kazarak buldukları kuru otlarla karınlarını doyurmaya çalışması görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri de bazı yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.