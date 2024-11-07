Tunceli'de Sincaplar Kışa Hazırlanıyor

Tunceli'de sonbaharın gelişiyle ormanlarda hareketlilikleri artan sincaplar, buldukları besinleri yuvalarına taşıyarak zorlu kış şartlarına hazırlanıyor.

Sarp dağların arasında kurulu kent, el değmemiş doğası, endemik türleri ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Dört mevsim farklı güzellikler sunan kentte, bozayı, kurt, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban keçisi, kartal, akbaba, ur kekliği ve su samuru gibi türler yaşıyor.

Kentte yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı da yılın her döneminde siyah, gri ve kahverengi sincaplara ev sahipliği yapıyor.

Milli parktaki belirli alanları mesken tutan sincaplar, günün belirli saatlerinde yuvalarından ayrılarak ormanlardaki ağaçlarda yiyecek arıyor.

Sincaplar, buldukları palamut ve cevizlerle karınlarını doyurup bir kısmını da kış için yuvalarına taşıyor.

Sevimli halleriyle dikkati çeken sincaplar, milli parka gezmeye gelen vatandaşların da ilgi odağı oluyor.