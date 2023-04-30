Tunceli'de insansız hava aracı Munzur Çayı'nda kaybolan üç kişi için havalandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan üç kişiyi arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan üç kişiyi arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen ve içinde bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü mevkisinde aramalarını yoğunlaştırıyor.

Sahadaki çalışmalara jandarma, emniyet, belediye, itfaiye, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan 1200 personel katılıyor.

Bölgede koordineli şekilde çalışma yapan ekipler, bot yardımıyla çay ve baraj gölünün kıyı kesimleri ile su yüzeyini sondalama tekniğiyle inceliyor.

Sağanak nedeniyle Munzur Çayı'nın debisinin yükselmesi ve bulanıklaşması da zaman zaman dalgıçların su altındaki aramalarını zorlaştırıyor.

Yaklaşık 10 gündür sürdürülen arama çalışmalarına, İl Jandarma Komutanlığına ait bir insansız hava aracı (İHA) da destek verdi.

Ekipler, İHA yardımıyla baraj sahası ve çayın aktığı güzergahları havadan tarayarak kayıp 3 genci bulmaya çalıştı.

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesi nedeniyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp gençlerin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.