Tunceli'de 700 Yıllık Mezar Taşları Müzeye Taşındı

Güncelleme:
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, köylü Ali Can Erdoğan'ın bulduğu yaklaşık 700 yıllık mezar taşları, müze ekipleri tarafından korunmak üzere alındı. İncelemeler sonrasında, taşlar farklı dönemlere ait mimari özellikler taşıdığı belirlendi ve müzede sergilenecek.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde köylünün duyarlılığıyla tespit edilen yaklaşık 700 yıllık mezar taşları, ekiplerce bulundukları yerden alınarak müzede koruma altına alındı.

İlçenin İbimahmut köyünde yaşayan Ali Can Erdoğan, bir süre önce köyünün çevresinde parçalanmış haldeki mezar taşlarını fark etti.

Mezar taşlarını tek tek toplayarak bahçesinde muhafaza altına alan Erdoğan, daha sonra durumu Tunceli Müzesi Müdürlüğüne bildirip eserlerin korunmasını istedi.

Bunun üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Kaya, Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel ve müzede görevli arkeolog Özgür Şahin, köye giderek mezar taşlarında inceleme yaptı.

Yapılan incelemede taşların farklı dönemlere ait mimari özellikler taşıdığı, süsleme ve yazı karakterleri bakımından yaklaşık 700 yıl öncesine kadar uzanan bir zaman dilimini temsil ettiği tespit edildi.

Gerekli çalışmanın ardından 22 mezar taşı, İl Özel İdaresine ait araçla müzeye getirildi.

Farklı medeniyetlerden izler taşıyan mezar taşları, restorasyon işlemleri sonrası müzede sergilenecek.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
