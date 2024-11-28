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TÜGVA, Ortaokul Öğrencilerine 'Kitap Kurtları Yarışıyor' Projesine Katılma Çağrısında Bulundu

TÜGVA, Ortaokul Öğrencilerine 'Kitap Kurtları Yarışıyor' Projesine Katılma Çağrısında Bulundu
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TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, ortaokul öğrencilerini 'Türkiye'nin Kitap Kurtları Yarışıyor' projesine katılmaya davet etti. Proje, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı ve muhakeme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, ortaokul öğrencilerini "Türkiye'nin Kitap Kurtları Yarışıyor" projesine katılmaya çağırdı.

TÜGVA ve Milli Eğitim Bakanlığınca ortak yürütülen projenin MEB Şura Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısı, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Toplantıda, katılımcılara proje tanıtım filmi izletildi.

Beşinci, burada yaptığı açıklamada, projeyle ortaokul çağındaki çocuklara kitap sevgisini kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin 81 vilayetinde eş zamanlı başlattıkları proje kapsamında ortaokul öğrencilerinin 3 ay boyunca 3 ayrı kitabı okuyacağını ve sonrasında kitap okuma yarışmasına katılacağını belirten Beşinci, gençlere kitap okuyarak muhakeme yeteneklerini kazandırma noktasında katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

Beşinci, projeye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Ortaokulda eğitim gören tüm öğrencilere projeye katılma çağrısı yapan Beşinci, "Asıl ödül kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Gençliğe ve ülkemize de lazım olan budur. TÜGVA'nın bu projesi yıllardır yapılıyor. Geçen yıl projemize yaklaşık 160 bin öğrenci katıldı. Bu yılki hedefimiz 300 bin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat
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