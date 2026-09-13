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Tufanbeyli’de kayalıkların arasında tarih ve doğa izleri

Tufanbeyli’de kayalıkların arasında tarih ve doğa izleri
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Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çukurkışla Mahallesi’nde sarp kayalıklar, akarsu vadisi ve mağara oluşumları dikkat çekiyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çukurkışla Mahallesi'nde sarp kayalıklar, akarsu vadisi ve mağara oluşumları dikkat çekiyor.

Torosların yüksek kesimlerinde yer alan Çukurkışla'da kayalıkların arasından ilerleyen su yatağı, ağaçlık alanlar ve tarım arazileri bölgenin doğal dokusunu oluşturuyor. Kayalık alanlarda bulunan mağara ve kaya oyukları da dikkat çekiyor. Bölgede "Keçe Mağarası" olarak anılan oluşumun geçmişi ve kullanım amacı konusunda kesin bir değerlendirme yapılabilmesi için uzman incelemesine ihtiyaç duyuluyor.

Çukurkışla'daki kayalıklar, vadiler, mağaralar ve geleneksel kırsal yaşamın bir arada bulunması, bölgenin doğa ve kültür turizmi açısından araştırılmaya değer bir potansiyel taşıdığını ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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