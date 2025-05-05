TRT'den bir ilk: Türk tarihine yapay zekalı bakış

Türk dünyasını oluşturan ülkeler arasında köprü görevi gören ve son dönemde adından sıkça söz ettirmeye başlayan TRT Avaz, yeni projesi ile Türkçe konuşan tüm topluluklara ortak tarihini anlatmayı hedefliyor.

HEDEF GENÇLERE ULAŞABİLMEK

Hedef özellikle de yapay zekâyı aktif olarak kullanan gençlere ulaşabilmek. Yeni proje ile gençlere Türk tarihinin önemli olaylarını,onların daha rahat anlayabileceği şekilde aktarmak hedefleniyor.

İLK BÖLÜM EKRANA GELDİ

Bu düşünce ile yola çıkan TRT Avaz yönetimi, projenin ilk bölümünü yayına verdi. 'İzler' adlı belgeselin ilk bölümünde; 4 Mayıs 1924 yılında yaşanan ve Kerkük'te 280 Türkmen'in şehit edildiği "Levi Baskını" işlendi.

İngilizlerin bölgeye yönelik niyetleri, bu kapsamda organize ettikleri provokasyon ve 4 Mayıs 1924 tarihinde Levi adı verilen İngiliz kuvvetlerinin sivil Türkmen halka yönelik katliamı ekranlara getirildi. Böylece Türkiye'de ilk kez bir televizyon kanalı, tamamı yapay zekâ ile oluşturulmuş bir belgeseli ekranlarından izleyicilerle buluşturmuş oldu