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TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi dizi Doru'nun 3. sinema filmi vizyona girecek

Kültür Sanat Haberleri

TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi dizi Doru'nun 3. sinema filmi 'Doru: Macera Adası' izleyiciyle buluşacak. Film, aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi konuları ele alıyor. Yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın üstlendiği film, 30 Ağustos'ta vizyona girecek.

TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi dizi "Doru"nun 3. sinema filmi " Doru : Macera Adası" izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı film, Doru'nun en yakın arkadaşı Karatay ile çıktığı serüveni beyaz perdeye aktaracak. Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun da ele alındığı animasyon film, 30 Ağustos'ta vizyona girecek.

Yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın üstlendiği, senaryosunu Ali Salman'ın kaleme aldığı animasyon filmin müziklerini Güneş Özgeç hazırladı.

Film, Anibera yapımcılığında, TRT Çocuk'un uzman psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarının katkılarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Kültür Sanat

Çocuk Doru Kültür Sanat Haberler

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