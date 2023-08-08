TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi dizi Doru'nun 3. sinema filmi vizyona girecek

TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi dizi "Doru"nun 3. sinema filmi " Doru : Macera Adası" izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı film, Doru'nun en yakın arkadaşı Karatay ile çıktığı serüveni beyaz perdeye aktaracak. Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun da ele alındığı animasyon film, 30 Ağustos'ta vizyona girecek.

Yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın üstlendiği, senaryosunu Ali Salman'ın kaleme aldığı animasyon filmin müziklerini Güneş Özgeç hazırladı.

Film, Anibera yapımcılığında, TRT Çocuk'un uzman psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarının katkılarıyla tamamlandı.