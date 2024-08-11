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Troya Müzesi'nde Mülteci Aeneas: Mitlerden Günümüze Göçün İzleri Sergisi Açıldı

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Troya Müzesi'nde açılan sergi, Aeneas Destanı üzerinden göç temasını ele alarak günümüzün dinamiklerine ışık tutuyor. Sergide dört sanatçının eserleriyle geçmişten günümüze göçün izleri derinlemesine keşfediliyor.

Troya Müzesi'nde "Mülteci Aeneas: Mitlerden Günümüze Göçün İzleri" konulu sergi açıldı.

Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, sergiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Troya Müzesi'nin göç temasını Aeneas Destanı üzerinden ele alan ve günümüzün dinamiklerine ışık tutan çarpıcı bir sergiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu sergide dört sanatçının özgün eserlerinin geçmişten günümüze göçün izlerini sürerek, izleyicilere derinlemesine bir keşif sunduğunu anlatan Rıdvan Gölcük, her bir sanatçının kendine özgü perspektifi ve anlatım dili ile mülteci Aeneas temasını zenginleştirdiğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı da sergiyi ziyaret etti.

Troya Antik Kenti Kazı Başkanı ve ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan ve Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük tarafından karşılanan Ortaylı, Turan Vardar, Ahmet Salih Tosuner, Ersen Emir, Türker Akman ve Deniz Yıldız Akman'ın hazırladığı sergi hakkında bilgi aldı.

Gölcük ziyaret sonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya kendisinin yazdığı "Kültürel Diplomasi ve Europalia Türkiye Sanat Festivalleri" isimli kitabı da hediye etti.

Ziyarete, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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