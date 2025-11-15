Haberler

Troya Müzesi'nde Diyabet Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Dünya Diyabet Günü kapsamında Troya Müzesi'nde, diyabetli çocuklar ve aileleri için farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte uzmanlar tarafından diyabet hakkında bilgilendirme yapıldı ve çocuklar müzeyi gezerek tarihi eserleri keşfetme fırsatı buldu.

Troya Müzesi'nde Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Durmuş Doğan, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nden Doç. Dr. Hüseyin Özden Yurdakul ve Hemşire Hacer Karabulut katıldı.

Diyabet konusunda farkındalık oluşturmak ve çocukların sağlıklı yaşam ve kültürel miras bilinci kazanmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen programda ailelere çocuklarda ve gençlerde diyabet farkındalığı üzerine konferans verildi.

Katılımcı çocuklar, müze uzmanları Yunus Özdemir ve Naile Sağlam Erdoğdu eşliğinde Troya Müzesi'ni gezip tarihi eserleri keşfetme fırsatı buldu.

Çocuklar ayrıca "arabul etkinliğine" katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Kültür Sanat
