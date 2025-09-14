Tropikal Kelebek Bahçesi Yazda 272 Bin Ziyaretçi Ağırladı
Konya'nın en popüler turistik mekanlarından biri olan Tropikal Kelebek Bahçesi, yaz aylarında 272 bin 491 kişinin ziyaretine ev sahipliği yaptı. 1600 metrekarelik alanı ve 60 tür kelebeği ile dikkat çeken bahçe, kentin turizmine önemli katkı sağlıyor.
Konya'nın en çok ilgi gören mekanlarından Tropikal Kelebek Bahçesi'ni yaz döneminde 272 bin 491 kişi ziyaret etti.
Selçuklu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1600 metrekarelik kelebek uçuş alanına sahip bahçe, kentin turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.
Bahçe, 98 türe ait bitki ile 60 tür kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.
Müzede kral yılan, dev salyangoz ve papağan gibi canlılar da yer alıyor.
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, açıklamasında, her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, "Konya'ya gelen misafirlerin Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaret ettiği yer olan bahçemiz, bu yaz döneminde de en gözde mekanlardan biri olmayı sürdürerek 272 bin misafirimizi ağırladı. Misafirlerimiz, kelebeklerin kozadan pupa haline geçişine ve kelebeğe dönüşümüne şahitlik etme fırsatı yakalıyorlar." ifadelerini kullandı.