Transformers Filmlerinin İzleme Sırası

Dünyanın en popüler film serilerinden biri olan Transformers'ın izleme sırası ve çıkış tarihine göre sıralaması.

Dünyanın en popüler film serileri arasında yer alan Transformers, 2007 yılında vizyona giren ilk film ile başladı. İlk filmle birlikte yola çıkan serinin ardından gelen yeni filmlerle birlikte seri sadece büyümedi, aynı zamanda daha da popüler hale geldi. Tabii oldukça popüler olmasına rağmen filmleri halen izlemeyenler yok değil. Bizler de bu içeriğimizde hem çıkış tarihine hem de kronolojik olarak Transformers izleme sırası ile karşınızdayız.

Transformers serisi nasıl izlenmeli? İşte izleme sırası

Transformers serisi, taşıtlar ve hayvanlar gibi farklı şekillere dönüşebilen robotların savaşını konu alıyor. Çoğu zaman Autobot'lar adında barışçıl robotlar ve Decepticon'lar adında kötü niyetli robotlar arasında geçen bu mücadele, heyecanlı aksiyon sahneleriyle dolu. İki taraf arasındaki bu mücadele, insanlığın kaderini de önemli bir şekilde etkiliyor.

Mutlaka izlenmesi gereken filmler olarak işaret edilen Transformers serisi, dostluk ve en önemlisi de iyi ve kötü arasındaki farkı derin mesajlar ile seyirciye aktarıyor. Hem küçük çocuklar hem de yetişkinler için uygun olan bu filmlerin hangi sırayla izleneceği oldukça merak ediliyor. O halde lafı çok uzatmadan Transformers izleme sırası kısmına geçelim.

Hızlı ve Öfkeli hangi sırayla izlenir? İşte sıralaması!

Transformers film serisinin hem kronolojik hem de çıkış tarihine göre izleme sırasını listeledik. Siz dilediğiniz şekilde izleyebileceğiniz için kendinize uygun listeye bakabilirsiniz. Eğer devamlılığa önem veriyor ve olay örgüsünü iyi anlamak istiyorsanız kronolojik, hangisi daha önce çıktıysa ona göre izlemek istiyorsanız da çıkış tarihine göre izlemenize tavsiye ediyoruz.

Transformers kronolojik izleme sırası

Bumblebee

Transformers: Canavarların Yükselişi (Transformers: Rise of the Beasts)

Transformers

Transformers: Yenilenlerin İntikamı (Transformers: Revenge of the Fallen)

Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü (Transformers: Dark of the Moon)

Transformers: Kayıp Çağ (Transformers: Age of Extinction)

Transformers 5 (Transformers: The Last Knight)

Transformers çıkış tarihine göre izleme sırası

Transformers (2007)

Transformers: Yenilenlerin İntikamı (Transformers: Revenge of the Fallen)

Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü (Transformers: Dark of the Moon)

Transformers: Kayıp Çağ (Transformers: Age of Extinction)

Transformers 5 (Transformers: The Last Knight)

Bumblebee (2019)

Transformers: Canavarların Yükselişi (Transformers: Rise of the Beasts)