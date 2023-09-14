Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli Panayırı' başladı

113 yıllık gelenek devam ediyor

KIRKLARELİ - Sultan II. Abdulhamid Han döneminde düzenlenmeye başlanan Trakya'nın asırlık eğlencesi Pavli Panayırı 113. kez kuruldu.

Sultanı II. Abdülhamid Han döneminde verilen izin belgesiyle 113 yıl önce kurulmaya başlayan Pavli Panayırı, bu yıl da çeşitli ekinliklerle başladı. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen panayırı, Zübeyde Hanım Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşması yapan Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer. asırlık panayıra ilk defa katıldığını belirterek. "Bu panayırın isminin içinde sonbahar geçiyor ama bu gün böyle bir yaz günündeyiz. İlk defa katılma fırsatı buldum ve gelmeden önce okudum tarihini şaşırdım, 113 yıllık bir panayır, çok geleneksel, tarihi olan bir panayır burası. Tabi ki tüm şehirlerimizde, bölgemizde bir çok şenlikler, festivaller düzenleniyor bazen kesintiye uğruyor bazen aralıklarla devam ediyor bu kadar uzun süre devam etmesi gerçekten bu panayırın hem Pehlivanköy'de, hem Kırklareli'nde hatta Trakya'da ve çevre illerde benimsendiğini, buranın kabullendiğini, buradaki insanların burada olmaktan çok mutlu olduğunu gösteriyor. Bu bizim sahip olduğumuz kültürel bir mirastır. Gelecek nesillere aktarmakta bizim görevimizdir" dedi.

6 yıldır Trakya'da görev yaptığını ifade eden Tuncer, Trakya'da görev yaptığı her yerde çok mutlu olduğunu söyledi. Tuncer, toprak bakımından Trakya'nın çok zengin olduğunu dile getirerek böyle köklü panayırın çok yakıştığını anlattı.

Konuşmaların ardından çeşitli gösteri yapılarak, açılış kurdelesi kesildi. Dört gün sürecek panayırda çevre köylerden gelen vatandaşlar karavan şekline getirilen römorklarda kalıyor.