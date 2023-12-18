Üye Girişi
Haberler

Trafik Polisi Kök Hücre Bağışıyla Lösemi Hastasına Umut Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Erzincan'da görevli trafik polisi Burak Güneş, kök hücre bağışı yaparak Portekizli lösemi hastası bir çocuğa umut oldu. Güneş, mesleğinin insanlara yardım etmeyi amaçladığını belirterek, bu nedenle bağışta bulunduğunu söyledi.

Kök hücre bağışıyla Portekizli lösemi hastası çocuğa umut olan Erzincan'da görevli trafik polisi Burak Güneş, "Bizim meslek genel anlamda insanlara yardım etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle bunun mesleğimin bir gereği olduğunu düşündüm." dedi.

Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Burak Güneş, 2019'da meslek içi bir eğitim için Eskişehir'e gitti.

Kurum faaliyetlerinin yanı sıra kan bağışı ve kök hücre donörü olunması konusunda aydınlatılan kursiyerlere, bağışta bulunmaları tavsiye edildi. Polis memuru Güneş de Kızılay yetkililerinden aldığı bilgiler ve internetten yaptığı araştırma sonrası kök hücre bağışında bulundu.

Aradan geçen 4 yılın ardından Güneş'in dokularının Portekiz'de yaşayan lösemi hastası bir çocukla uyumlu olduğu tespit edildi. Yaklaşık 20 gün önce Ankara'da yapılan testlerde herhangi bir sorunla karşılaşmayan Güneş'ten 4 saatlik bir işlemin ardından alınan kök hücre Portekizli çocuğa nakledildi.

"Mesleğimiz insanlara yardım etmeyi amaçlıyor, mesleğimin gereğini yaptım"

Polis memuru Burak Güneş, AA muhabirine, Kızılay yetkililerinin açıklamasının ardından donör olmaya karar verdiğini söyledi.

Yaklaşık 20 gün önce kendisinden ilik alındığını anlatan Güneş, şöyle konuştu:

"Donör olma fikri, Kızılay yetkililerinin çok güzel açıklama yapmasının ardından oldu. Bizlere donör olmakla bir insanın hayatını kurtarabileceğimizi söylediler. Bu bizi çok etkiledi. Birisine vesile olmak çok şükür bize nasip oldu. İnşallah herkes donör olur ve birilerine vesile olur. Bizim meslek de genel anlamda insanlara bir şekilde yardım etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle bir yandan da bunun mesleğimin bir gereği olduğunu düşündüm. İnşallah tüm hastalar bir an önce sağlığına kavuşur."

Güneş, donör olduğu kişiyi tanımadığını belirterek, "Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı çok titiz çalışıyor. İlk başta çok ısrar etmiştim 'kimdir, kaç yaşındadır' diye ancak Bakanlık bununla ilgili çok bilgi vermedi ve ben de yaptığım işin neticede bir hayır işi olduğunu düşününce çok da fazla ısrar etmek istemedim. Sadece sağlıklarına kavuştuklarında uyumlama tamamlandığında ki bu onlar için uzun bir süreç, bize bilgi vereceklerini söylediler." diye konuştu.

"Sadece yaşı ve kilosu ile cinsiyeti konusunda bilgi verildi"

Bağışta bulunduğu çocuğun kısa sürede sağlığına kavuşmasını istediğini dile getiren Güneş, "Kök hücre bağışında bulunduğum insan da inşallah bir gün sağlığına kavuşur. Biz de kendisi ile inşallah görüşürüz. Daha önce kendisiyle hiç görüşmedik çünkü Sağlık Bakanlığı bu konuda hassas davranmaktadır. Bize sadece yaşı ve kilosu ile cinsiyeti konusunda bilgi verildi." dedi.

Güneş, bir insana umut olmanın çok değerli olduğunu anlatarak, "Bunun için de çok mutlu oldum. Görmesem, tanımasam bile çok mutlu oldum. O yüzden de karşı tarafın kim olduğunu öğrenmek için de çok ısrar etmedim. Bunun aslında bir önemi de yok, sonuçta bir insan, bir can. İnşallah şifasını bulacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Burak Güneş Lösemi Güneş Haberler

Bakmadan Geçme

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title