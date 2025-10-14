Haberler

Trabzon Yaylalarında Vargit Çiçeklerinin Görsel Şöleni

Trabzon'da yaylalardan dönüşü simgeleyen vargit çiçekleri, kışın gelişini müjdeleyerek doğayı renklendirdi. Kayabaşı Yaylası'nda mor ve beyaz renkleriyle çayırları süsleyen bu çiçekler, sonbahar manzaralarıyla ziyaretçilerine güzellikler sunuyor.

Trabzon'da yaylalardan dönüşü ve kışın gelişini simgeleyen vargit çiçekleri doğayı renklendirdi.

Halk arasında "mavi yıldız", "yayla çiçeği" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli isimlerle anılan acı çiğdemgiller familyasından vargit, yaylalarda bu yıl son kez açtı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nın Engin Oba mevkisi de hava sıcaklığının düşmesiyle vargitlerle kaplandı.

Mor ve beyaz rengiyle çayırları süsleyen vargit çiçekleri, güzel görüntüler oluşturdu.

Soğuk havada 500 ile 3 bin metre rakımdaki orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişen vargit, yılda birer kez eylül ve ekim döneminde açıyor.

Vargitlerin görsel şöleniyle ziyaretçilerini karşılayan yayla, doğanın yeşil tonlarını kahverengi, sarı ve turuncuya bırakmasıyla görülmeye değer manzaralar sunuyor.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
