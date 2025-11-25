Trabzon Üniversitesinde 'Kendi Gök Kubbemiz Yahya Kemal' Programı Düzenlendi
Trabzon Üniversitesi, YÖK'ün 'Bilim Kafe' etkinliği kapsamında 'Kendi Gök Kubbemiz Yahya Kemal' adlı bir etkinlik düzenledi. Programda Prof. Dr. Bilal Kırımlı, Yahya Kemal'in şiirlerinin duyguları aktarımındaki önemini vurguladı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.
Trabzon Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisince "Kendi Gök Kubbemiz Yahya Kemal'le Milli Ufuk" adlı program düzenlendi.
YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında organize edilen programda, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kırımlı, şiirin duyguları aktarımda önemli bir araç olduğunu söyledi.
Sanatın felsefesinden bahseden Kırımlı, Yahya Kemal'in bazı şiirleri üzerinden anlatılmak istenilenleri yorumladı.
Kırımlı, söyleşinin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat