Trabzon'un bazı ilçelerinde "Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik" oyunu sahnelendi

Trabzon'un bazı ilçelerinde 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' oyunu sahnelendi
Güncelleme:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' adlı oyunun 10 günlük turnesi sona erdi. Toplam 20 seansla izleyiciyle buluşan tiyatro ekibi, kent tarihinin zorunlu göç dönemini sahneye taşıdı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun " Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik" adlı oyununun 10 günlük turnesi sona erdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, turne kapsamında doğu ve batı ilçelerinde sahne alan ekip, günde iki seans olmak üzere 20 kez izleyiciyle buluştu.

Şehrin tarihindeki en acı ve sarsıcı dönemlerden biri olan zorunlu göç sürecini sahneye taşıyan oyunda, kent hafızasında derin izler bırakan muhacirlik dönemi izleyiciye aktarılıyor.

Çaykara, Of, Sürmene, Yomra, Maçka, Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Şalpazarı, Tonya ve Beşikdüzü'nde perde açan tiyatro ekibi, turne boyunca salonları dolduran tiyatroseverler ve öğrencilerden ilgi gördü.

Kültürel faaliyetler kent merkezi ve ilçelerde sürdürülmeye devam edecek.

