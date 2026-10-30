Trabzon Tonya'daki yaylalar sonbahar renkleriyle ziyaretçi çekiyor

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Trabzon'un Tonya ilçesindeki yaylalarda ve yüksek kesimlerde, sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve turuncu tonlar hakim oldu.

İlçede sonbaharın güzelliklerini görmek isteyenlerin tercih ettiği Erikbeli Yaylası ve Çayıriçi Mahallesi, doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.

Ormanlık alanların sonbahar renkleriyle kaplandığı bölgede, ağaçların arasından uzanan yollar da ortaya çıkan manzarayla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçenin doğal güzellikleri arasında yer alan Canikdere Şelalesi de bölgeyi ziyaret edenlerin uğrak noktalarından biri oluyor.

Tonya'daki yaylalar ve ormanlık alanlar, sonbaharın oluşturduğu renk cümbüşüyle dronla görüntülendi.

Kaynak: AA