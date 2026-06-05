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Trabzon'da Kitap Fuarı açıldı

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Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen Kitap Fuarı, Kaymakam Eşref Akça ve davetlilerin katılımıyla açıldı. Fuar, 14 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Trabzon'un Of ilçesinde Kitap Fuarı düzenlendi.

Of Kaymakamlığı ile Of Belediyesince Hacı Mehmet Bahattin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda organize edilen fuarın açılışına, Kaymakam Eşref Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve davetliler katıldı.

Kaymakam Akça, kitapların en iyi dost ve arkadaş olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize ve kitapseverlere kitap dolu günler diliyorum." dedi.

Fuar, 14 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
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