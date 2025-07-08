Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Nihat Hatipoğlu Dosta Doğru Söyleşi Programına Katıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'Dosta Doğru' başlıklı söyleşi programında, Filistin ve Gazze'deki olaylara dikkat çekti.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Dosta Doğru" söyleşi programına katıldı.
Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, ilahiler ile başladı.
Söyleşiye konuşmacı olarak katılan ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ahir zamanın yaklaştığını belirterek, "Filistin ve Gazze'de insanlar ölüyor. Binlerce insan öldü Gazze'de." dedi.
Katıldığı programlardaki anılarını anlatan Hatipoğlu, program sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Kültür Sanat