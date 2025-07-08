Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Nihat Hatipoğlu Dosta Doğru Söyleşi Programına Katıldı

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Nihat Hatipoğlu Dosta Doğru Söyleşi Programına Katıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 'Dosta Doğru' başlıklı söyleşi programında, Filistin ve Gazze'deki olaylara dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Dosta Doğru" söyleşi programına katıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, ilahiler ile başladı.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ahir zamanın yaklaştığını belirterek, "Filistin ve Gazze'de insanlar ölüyor. Binlerce insan öldü Gazze'de." dedi.

Katıldığı programlardaki anılarını anlatan Hatipoğlu, program sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Kültür Sanat
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