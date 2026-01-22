Haberler

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Sessizlik! Kayıttayız" oyununu sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Sessizlik! Kayıttayız' adlı oyununu sahnelemeye devam ediyor. Eğlenceli bir film çekimi hikayesini anlatan oyunun yönetmenliğini Buğra Koçtepe üstleniyor. Oyun, Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak.

Patrick Haudecoeur ve Gerald Sibleyras'ın yazdığı, İpek Özgüven'in çevirdiği ve Buğra Koçtepe'nin yönettiği "Sessizlik! Kayıttayız" oyununda, bir film çekiminde kiralanan sahnede geçen hikaye eğlenceli şekilde anlatılıyor.

Elvan Çanakoğlu, Selin Karayağız, Güliz Oktar Altay, Ceyhun Gen, Volkan Satır, Ogün Kılıç, Saliha Karahasan, Gülşah Canbakal, Dilan Serinyel, Yasemin Nalçacıoğlu, Burhan Kurt, Bedirhan Arpacı ve Hazar Altıntaş'ın rol aldığı oyunun dekorunu Gözde Yavuz, kostümlerini ise Ebru Gürbüzlü tasarladı.

Tek perdelik oyun bugün ve yarın akşam saat 20.00'de, 24 Ocak'ta saat 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yarın "Sizi Bir Yerden Seviyor Muyum?", 24 Ocak'ta "Dile Benden Ne Dilersen" ve "Pinokyo", 25 Ocak'ta da "Tospikin Hikayesi" adlı tiyatro oyunları sahnelenecek.

Aynı salonda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünce organize edilen Dokuma Tablo Sergisi ise 26 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
500

