Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun Yeni Oyunları Tiyatroseverlerle Buluşuyor

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Bir Ruhun Hikayesi" ve "Alice Harikalar Diyarında" adlı oyunları sahneleyecek.

Ingmar Bergman'ın yazdığı, Benedicte Acolas'ın uyarladığı, İpek Özgüven'in çevirdiği, Serap Eyüboğlu'nun yönettiği "Bir Ruhun Hikayesi" adlı oyunda, Zeynep Erkekli rol alıyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Gülhan Kırçova, ışık tasarımı Akın Yılmaz, müziklerini de Türkü Deyiş Çınar'ın yaptığı tek perdelik oyunda, kadının hayatta varoluş hesaplaşması anlatılıyor.

Oyun, bu akşam ve yarın saat 20.00'de, 1 Kasım'da ise 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Lewis Carroll'un yazdığı, Tim Kane'nin oyunlaştırdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği ve Muzaffer Kırıkkalp'in yönettiği "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyunu da 4 Kasım saat 11.00'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Şenol, müziği Yusuf Yalçın, koreografisi Ayşe Taşyar, ışık tasarımı Nihat Bahar ve görsel tasarımı Umut Hür Yaşar'a ait oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş ve Sıla Ömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Oyunda, Alice'nin, Harikalar Diyarı'nda yaşadığı maceralar, farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücü anlatılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca 1 Kasım'da "Pinokyo", 2 Kasım'da "Çöplük Krallığı" adlı çocuk oyunları Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenecek, aynı salonda 5 Kasım'da ise Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirileceği konser organize edilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam Nurettin Rençber, 1 Kasım'da Selçuk Balcı, 3 Kasım'da müzik grubu Ayna, 4 Kasım'da da Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserde sevenleriyle bir araya gelecek.

Aynı merkezde 1 Kasım'da "Alevli Günler", 5 Kasım'da ise "Mutlu Aile Tablosu" adlı oyunlar sahnelenecek.