Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan 'Sessizlik! Kayıttayız' Oyununun Prömiyeri

'Sessizlik! Kayıttayız' adlı tiyatro oyununun prömiyeri Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda bu akşam gerçekleştirilecek. Eğlenceli bir hikaye sunacak olan oyun 29 Kasım'da tekrar sahnelenecek. TDT ayrıca 'Alice Harikalar Diyarında' adlı çocuk oyununu da devam ettirecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Sessizlik! Kayıttayız" adlı oyunun prömiyerini bu akşam yapacak.

Buğra Koçtepe'nin yönettiği, İpek Özgüven'in çevirdiği "Sessizlik! Kayıttayız" oyununda, bir film çekiminde kiralanan sahnede geçen hikaye eğlenceli şekilde anlatılıyor.

Elvan Çanakoğlu, Selin Karayağız, Güliz Oktar Altay, Ceyhun Gen, Volkan Satır, Ogün Kılıç, Saliha Karahasan, Gülşah Canbakal, Dilan Serinyel, Yasemin Nalçacıoğlu, Burhan Kurt, Bedirhan Arpacı ve Hazar Altıntaş'ın rol aldığı oyunun dekorunu Gözde Yavuz, kostümlerini ise Ebru Gürbüzlü tasarladı.

Tek perdelik oyunun prömiyeri bu akşam 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Oyun yarın 20.00'de, 29 Kasım Cumartesi ise 15.00 ve 20.00'de aynı sahnede seyircinin beğenisine sunulacak.

TDT, "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu da sahnelemeye devam edecek.

Lewis Carroll'un yazdığı, Tim Kane'nin oyunlaştırdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği ve Muzaffer Kırıkkalp'in yönettiği oyun, 2-3 Aralık'ta 11.00'de sahnelenecek.

Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Şenol, müziği Yusuf Yalçın, koreografisi Ayşe Taşyar, ışık tasarımı Nihat Bahar ve görsel tasarımı Umut Hür Yaşar'a ait oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş ve Sıla Ömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Oyunda, Alice'in Harikalar Diyarı'nda yaşadığı maceralar, farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücü anlatılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bu akşam 20.00'de "Muhacirlik", yarın akşam ise "Guernica'yı Anımsamak" adlı oyun sahnelenecek.

Aynı sahnede 29 Kasım Cumartesi 14.00'te "Pinokyo", 30 Kasım Pazar 14.00'te ise "Palyaçolar Laboratuvarda" adlı oyunlar sahnelenecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
