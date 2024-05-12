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Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Kukla Atölyesi Düzenlendi

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Trabzon'da düzenlenen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında çocuklara kukla yapımı ve oynatma teknikleri öğretildi.

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında atölye çalışması yapıldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festival, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'ndaki kukla atölye çalışmasıyla devam etti.

Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından çocuklara renkli objelerle kukla yapımı öğretildi.

Hayal dünyalarını kuklalara yansıtmaya çalışan çocuklara, sanatçılar da yardım etti.

İki grupta toplam 25 çocuğa, kukla yapımının yanı sıra nasıl oynatılacağı da öğretildi.

Kukla atölyesi yarın da sürecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Trabzon Kültür Sanat Güncel Haberler

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