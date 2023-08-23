Trabzon'da Neşet Ertaş konseri düzenlendi

Trabzon'da düzenlenen konserde, halk ozanı Neşet Ertaş'ın eserleri seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen 'Sümela Kültür Yolu Festivali' kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri' konseri organize edildi. Sanatçılar Nilgün Kızılcı ve Mustafa Kemal Şimşek, şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sahneye çıktı. Konserde, 'Bozkırın Tezenesi' olarak anılan Ertaş'ın, 'Gönül Dağı', 'Kesik Çayır Biçilir mi', 'Bahçe Duvarından Aştım', 'Neredesin Sen', 'Kendim Ettim Kendim Buldum', 'Ah Yalan Dünya'nın da aralarında olduğu türküleri seslendirildi. Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu da 1,5 saat süren konserde bazı türkülerde sahne aldı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 19 Ağustos'ta başlayan 'Sümela Kültür Yolu Festivali', konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.