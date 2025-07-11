Trabzon'da Kız Çocuklarına Butik Çikolata Eğitimi

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Trabzon'da koruma altındaki 12 kız çocuğu, 'Mesleğim ve Geleceğim Ellerimde Projesi' kapsamında butik çikolata hazırlama eğitimi aldı. Proje, genç kızların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Trabzon'da koruma ve bakım altındaki 12 kız çocuğu, "Mesleğim ve Geleceğim Ellerimde Projesi" kapsamında butik çikolata hazırlama eğitimine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) "Kadın İstihdamı ve Girişimciliği Teknik Destek Programı" çerçevesinde, proje hazırlandı.

Proje kapsamında 15-18 yaş arasındaki kız çocuklarına yönelik, Akçaabat Halk Eğitim Merkezinde butik çikolata eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, AA muhabirine, DOKA ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Trabzon Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi yükleniciliğinde projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Çocukların devletin koruma ve bakımı altında olduğunu belirten Mollaoğlu, "Bakanlığımız önceliği, koruma ve bakım altında olan çocuklarımızın gelişimi. Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Valimiz Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım da projemize destek vermektedir." dedi.

Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Serkan Saraloğlu ise çocuklara yönelik hem psikososyal hem de mesleki gelişim açısından çeşitli faaliyetleri sürdürdüklerini ifade etti.

Proje kapsamında çocuklara çikolata yapımının yanı sıra satış pazarlama gibi çeşitli eğitimlerin de verildiğini anlatan Saraloğlu, projenin sürdürebilirliğini amaçladıklarını kaydetti.

Akçaabat Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Kifayet Karaağaçlı, yaklaşık 3 aylık eğitim sürecini heyecanlı ve güzel bir şekilde tamamlamak üzere olduklarını belirtti.

Karaağaçlı, kursa katılan çocuklar arasında yeni yetenekler keşfettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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