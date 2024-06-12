Trabzon'da Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni
Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen 3. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve protokol üyeleri, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 3. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.
Çaykara Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen yarışmanın ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Şube Müdürleri Numan Tuncer ve Temel Kofoğlu, okul müdürleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Protokol üyeleri, Çaykara Halk Eğitimi Merkezi Salonu'ndaki törende, dereceye giren ilk ve ortaokul ile lise öğrencilerine ödüllerini verdi.