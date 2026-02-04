Haberler

Of'ta tiyatro oyunu sahnelendi

Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesinde, 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' adlı tiyatro oyunu, büyük bir ilgiyle sahnelenirken, Of Belediye Başkan Vekili İrfan Göktaş oyunu izleyenlerin beğenisine sundu.

Trabzon'un Of ilçesinde, " Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca hazırlanan oyun, Of Belediyesi Konferans Salonu'nda tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Oyunu, Of Belediye Başkan Vekili İrfan Göktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ile öğretmen ve öğrenciler izledi.

Tiyatro ekibine teşekkür eden Göktaş, "Çok güzel bir oyun seyrettik, oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Haberler.com
