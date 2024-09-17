Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da İçkale Bölgesindeki Arkeolojik Kazılar Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İçkale bölgesinde yapılan arkeolojik kazıların ilerleyişi, belediye başkanı ve yetkililerin katılımıyla yerinde incelendi. Tarihi alandaki çalışmaların titizlikle devam ettiği vurgulandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde İçkale bölgesindeki arkeolojik kazılar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Müze Müdürü Levent Alnıak, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Yavuz, Ortahisar Mahalle Muhtarı Süleyman Yaşar Kara, Zağnos Vadisi'nin İçkale bölgesindeki kazı alanında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Genç, alandaki çalışmaların büyük bir hassasiyetle devam ettiğini belirtti.

Tarihi mekanın önemine işaret eden Genç, "Helenistik, Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemiyle Cumhuriyet dönemine gelen tarihi bir kültür varlığı. Bu kazıların daha bilimsel, daha sağlıklı ortamlarda yapılabilmesi bakımından çalışmaları ve yapıların kamulaştırma işini bizzat yerinde gördük. Bu konuda vaziyet edeceğiz ve kazı çalışmalarını hızlandırarak kültür varlığını geleceğe daha korunaklı bir şekilde taşıyacağız. Bu bir miras sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, birçok medeniyetin aynı mekanları kullandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onları bir müze konseptinde sunmak için gayret ediyoruz. Ama aynı zamanda turizm için önemli bir kültür destinasyon, o yönüyle de bizi ilgilendiriyor. Yapılan işe bir ivme kazandırıp çalışmaları hem yakinen takip etmek hem de bu projeye destek olmak için tüm gücümüzle bir gayretin içerisindeyiz. Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Müze Müdürlüğümüz, muhtarımız hep beraber inşallah bu çalışmayı hızlandırarak neticesine doğru gideceğiz."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat

Yerel Haberler Kültür Sanat Ortahisar trabzon Kültür Turizm

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yenge tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

2 kuzen serbest bırakıldı, yenge tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet yenileme ücreti 2024 ne kadar? Ehliyet yenileme nasıl yapılır, son tarih ne zaman? AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir?
title