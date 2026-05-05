Haberler

Trabzon'da Hollanda Büyükelçiliği işbirliğinde "Ortak Miras Sergisi" açıldı

Trabzon'da Hollanda Büyükelçiliği işbirliğinde 'Ortak Miras Sergisi' açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ile Bizim Neslin Uşakları Derneği ve Ortahisar Belediyesi işbirliğinde "Ortak Miras Sergisi" düzenlendi.

Trabzon'da, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği ile Bizim Neslin Uşakları Derneği ve Ortahisar Belediyesi işbirliğinde "Ortak Miras Sergisi" düzenlendi.

Hollanda ile Türkiye arasındaki 400 yıllık ticari ve kültürel bağların anlatıldığı serginin açılış törenine, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü ve davetliler katıldı.

Bizim Neslin Uşakları Derneğindeki sergide, Delft Mavisi çinilerinden Osmanlı lalelerine, tarihi bağlardan ihtiyaç anlarındaki karşılıklı dayanışmaya kadar birçok farklı öyküyü anlatan eser yer aldı.

Sergide, Johannes Vermeer'in ünlü eseri "İnci Küpeli Kız"ı betimleyen bir duvar halısı da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Umut Halısı Projesi" kapsamında hazırlanan eserin, 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yüzden fazla depremzede kadın tarafından dikildiği belirtildi.

Sergi, 5 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu

İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı

Süper Lig ekibinden Amedspor'u kızdıran hareket

Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı

1 yıllık emek boşa gitti
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu

İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

Yasak aşkıyla yazışmaları için mahkemede eşinden özür diledi
Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan facia! Çok sayıda madenci yaşamını yitirdi