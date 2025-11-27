Haberler

Trabzon'da Güneşli Havada Sahil Keyfi

Güncelleme:
Trabzon'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaparak ve parkta çocuklarıyla eğlenerek keyifli anlar geçirdi. Bazı kişiler bisiklet sürerken, diğerleri denizde serinledi.

Trabzon'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı.

Kentte son günlerde etkisini sürdüren güneşli havayı fırsat bilenler Ganita mevkisinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar çocuklarıyla parkta eğlenirken, bazıları bisiklet sürüp yürüyüş yaptı. Sahilde balık tutanların yanı sıra sıcak havada ayaklarını denize sokanlar da keyifli zaman geçirdi.

Sahilde yürüyüş yapan Ali Güney, AA muhabirine, kentte son günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu belirterek, kendisinin de bu durumu spor yaparak değerlendirdiğini söyledi.

Mustafa Aydoğan da güneşli havanın Karadeniz'e farklı bir güzellik kattığını anlatarak, sahilde vakit geçirdiğini ifade etti

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
