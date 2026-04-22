Trabzon'da gelirleri köy okulları ile Filistin'e bağışlanacak kültür ve sanat projesi başlatıldı

Trabzon'da geliri köy okulları ve Filistin'e bağışlanacak "Ses Ver! Kültür, Sanat ve Dayanışma Projesi", resim sergisiyle başladı.

Vali Tahir Şahin, Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılış töreninde, Trabzon'un her alanda ses veren bir şehir olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin tüm mazlum coğrafyaların yanında olduğunu kaydeden Şahin, "Böyle bir milletin evladı olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu noktada şehrimizden böyle bir sesin yükseltilmesi çok kıymetli. Bu tür hizmetlerin ve bu tür etkinliklerin ilimizde artarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise projede emeği geçen eşi Arzu Genç ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Serginin koordinatörü ressam Yıldıray Yıldırım ise projenin ilk etabı olan resim sergisinin ardından 3 Mayıs'ta "Filistin'de Gün Doğumu" adlı tiyatro oyunu sergileneceğini belirtti.

Projenin yaklaşık bir yıllık ön çalışma süreci olduğunu anlatan Yıldırım, sergide 45 eserin yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen protokol üyeleri bazı tabloları satın alarak projeye katkıda bulundu.

Sergi 30 Nisan'a kadar gezilebilecek.