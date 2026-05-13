Trabzon'da "Darispan'ın Sıkıntısı" adlı oyun sahnelendi

Trabzon'da "Darispan'ın Sıkıntısı" adlı oyun sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen "26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nin 11. gününde, Gürcistan'dan İlia Çavçavadze Batum Devlet Profesyonel Dram Tiyatrosu, David Kldiashvili'nin yazdığı "Darispan'ın Sıkıntısı" adlı oyunu Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluşturdu.

Yönetmenliğini Giorgi Kashia'nın yaptığı oyun, evlilik, gençlerin toplumsal yapı, gelenekler veya içinde bulunduğu çevre ile yaşadığı çatışmaları konu alıyor.

Oyunda Avtandil Karchava, Tamar Makhashvili, Inga Ghirdaladze, Khatia Popkhadze, Salome Bedineishvili, Tornike Baramidze, Tamango Zhgeria, Zurab Shilakadze, Sese Mikava, Mariam Mgebrishvili rol aldı.

Oyun, aynı sahnede yarın akşam 20.00'de yeniden sahnelenecek.

Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.