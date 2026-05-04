Trabzon'da 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali sürüyor

Trabzon'da bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin üçüncü gününde çocuk oyunları sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalde, Sivas Devlet Tiyatrosunun "Çayırın En Tuhaf Yuvası" adlı çocuk oyunu Sanat Evi'nde seyirciyle buluştu.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca "Büyülü Ağaç" adlı kukla gösterisi Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu'nda, Konya Devlet Tiyatrosunun "Boğaç Han" adlı çocuk oyunu ise Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde çocukların beğenisine sunuldu.

Etkinlikler kapsamında Ortahisar ilçesindeki bir otelde ise "Reji ve Sahneleme Üzerine" adlı atölye çalışması gerçekleştirildi.

26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 15 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.