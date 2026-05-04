Haberler

Trabzon'da 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali sürüyor

Trabzon'da 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin üçüncü gününde çocuk oyunları sahnelendi.

Trabzon'da bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin üçüncü gününde çocuk oyunları sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalde, Sivas Devlet Tiyatrosunun "Çayırın En Tuhaf Yuvası" adlı çocuk oyunu Sanat Evi'nde seyirciyle buluştu.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca "Büyülü Ağaç" adlı kukla gösterisi Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu'nda, Konya Devlet Tiyatrosunun "Boğaç Han" adlı çocuk oyunu ise Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde çocukların beğenisine sunuldu.

Etkinlikler kapsamında Ortahisar ilçesindeki bir otelde ise "Reji ve Sahneleme Üzerine" adlı atölye çalışması gerçekleştirildi.

26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 15 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı: Namusumu temizledim

Gelinini öldüren kayınvalide pencereye çıkıp böyle haykırmış
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı

Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
52 yaşındaki adam, yolda yürürken tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

Sokakta yaşayan adam, çocuklar tarafından öldüresiye dövüldü