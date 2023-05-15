Trabzon'da '23. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali' başladı

Trabzon'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "23. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" başladı.

Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Müdürü Elvan Saliha Karahasan, TDT'nin sağlam ve saygın duruşuyla sadece dünya ülkeleriyle Trabzon arasında bir köprü vazifesi görmediğini, tiyatro bayrağıyla kültüre ve barışa da katkı sunduğunu söyledi.

Her yeni festivalin unutulmaz bir süreç yaşattığını ifade eden Karahasan, "İlk kez 1987 yılından itibaren hiç durmadan seyircisiyle buluşan müstesna kurumumuzun bu topraklara sanatı ve sanatçıyı anlatmaktan başka bir gayesi olmadı. Bugün bu coşkuyu yaşayabiliyorsak, uluslararası bir anlam taşıyan festivalimiz için heyecan duyabiliyorsak hep birlikte başardık bunu. Bugün Türkiye'nin metrekareye en çok sanatçı ve en etkili devlet adamlarının düştüğü şehre, sanat meşalesi taşıyan bir kurumun müdürü olarak burada görev yapmaktan onur duyuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivalde, Richard Nash'ın yazdığı, Aclan Büyüktürkoğlu'nun çevirip yönettiği "Yağmurcu" adlı oyun sahnelendi.

26 Mayıs'a kadar devam edecek festivalde, Devlet Tiyatrosu ile katılımcı ülkelerden Azerbaycan, Norveç, Kazakistan, Bulgaristan ve İtalya'nın 10 oyunu sanatseverlerle buluşacak.

Oyunları izlemek isteyenler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden bilet satın alabilecek.