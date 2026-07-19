196. Alaca Yaylası Otçu Şenliği

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin Alaca Yaylası'nda 196. Otçu Şenliği, önceki yıllarda olduğu gibi sanatçılar eşliğinde vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

2 bin 100 metre rakımda bulunan yayladaki şenliğe Gümüşhane'den, Giresun'dan ve Trabzon'dan birçok vatandaş katılırken, horonlar ve kemençe sesleriyle doyasıya eğlenen yöre halkı yağmur ve sise aldırış etmedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı