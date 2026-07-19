196. Alaca Yaylası Otçu Şenliği
2 bin 100 metre rakımlı Alaca Yaylası'nda düzenlenen 196. Otçu Şenliği'ne yoğun katılım oldu. Horon ve kemençe eşliğinde eğlenen vatandaşlar yağmura aldırış etmedi.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin Alaca Yaylası'nda 196. Otçu Şenliği, önceki yıllarda olduğu gibi sanatçılar eşliğinde vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.
2 bin 100 metre rakımda bulunan yayladaki şenliğe Gümüşhane'den, Giresun'dan ve Trabzon'dan birçok vatandaş katılırken, horonlar ve kemençe sesleriyle doyasıya eğlenen yöre halkı yağmur ve sise aldırış etmedi. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı