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Trabzon'da 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması Düzenlendi

Trabzon'da 13. Uluslararası Öğrenci Buluşması Düzenlendi
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50 ülkeden öğrencinin katıldığı etkinlikte, uluslararası öğrenciler kendi kültürlerini tanıttı. UDEF Başkanı, bu buluşmanın kültürlerarası etkileşimin önemini vurguladı.

Trabzon'da, "13. Uluslararası Öğrenci Buluşması" 50 ülkeden öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunca (UDEF), Trabzon Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yabancı uyruklu öğrenciler, ülkelerinin kültürlerini tanıttı.

UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, insanlığın ortak değerlerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Ülkeler arasında köprü kurmayı amaçladıklarını belirten İslam, bunun için de öğrencilik ve eğitim hayatının önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

İslam, uluslararası öğrenciliğin kültürlerarası etkileşim kurmadaki önemine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uluslararası öğrencilik sadece bulunduğu coğrafyada bir eğitim serüvenini içermiyor, aynı zamanda kültürel bir etkileşim. Akademik, siyasi ve ekonomik anlamda bir etkileşime sebebiyet veriyor. Ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olan Trabzon da binlerce uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparak bu etkileşime bir katkı sağlıyor."

Öğrenciler, kortej yürüyüşünün de gerçekleştirildiği etkinlikte, ülkelerine özgü yiyecek ve kıyafetleri tanıttı.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Kültür Sanat
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