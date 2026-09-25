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Töre oyunu 1 Ekim'de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda prömiyer yapacak

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Trabzon Devlet Tiyatrosu, yeni sezonu 1 Ekim'de Turgut Özakman'ın yazdığı "Töre" adlı oyunla açacak. Prömiyeri saat 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde yapılacak oyun, 2-3-8-9 ve 10 Ekim'de de izlenebilecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), 1 Ekim'de "Töre" adlı oyunla tiyatroseverlerle buluşacak.

TDT'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda perde, Anadolu'daki töre anlayışının bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini anlatan oyunla açılacak.

Turgut Özakman'ın yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği oyunda, töre gereği verilmesi gereken bir kararın eşiğindeki ailenin yaşadıkları konu ediliyor.

Ceyhun Gen, Selin Poyraz, Göknur Paslı, Durulcan Yaman, Elif Kaplan, Pelin Beğendi Solak, Semiha Özcelep, Deha Beşyıldız, Beril Gülten Aktürk, Gülşah Canbakal ve Gizem Baş'ın rol aldığı oyunun prömiyeri, 1 Ekim Perşembe günü 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde yapılacak.

Dekor tasarımı Bekir Beğen, kostüm tasarımı Tuğçe Özdemir, ışık tasarımı Nihat Bahar'a ait oyunun müziklerini ise Berkay Yiğitaslan hazırladı.

Oyun, 2-3-8-9 ve 10 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA
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