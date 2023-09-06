Torbalı'da SMA hastası Azra Güngör'e destek sergisi açıldı

Torbalı Belediyesi'nin iş birliği ile gerçekleştirilen resim sergisi, gelirlerinin tamamının SMA hastası Azra Güngör'e bağışlanacağı bir amaçla düzenlendi. Serginin açılışına Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Torbalı'da gelirlerinin tamamı SMA hastası Azra Güngör'e bağışlanacağı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Ressamlar Nalan Benzer, Meral Keserer, Havva Karasu ve Şenay Karasu'nun eserlerinden oluşan resim sergisi Torbalı Belediyesi'nin de iş birliği ile Gazi Çamlığı Hipodrom Kafeterya Sergi Salonu'nda açıldı.

Serginin açılış kurdelesini ise Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, ressamlar Nalan Benzer, Meral Doğan Keseler, Havva Karasu ve Şenay Karasu, SMA hastası Azra Güngör ve ailesi kesti. Yoğun katılımın olduğu açılışa Torbalı Belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN TEKİN'DEN SERGİYE DAVET

Sergiye tam not veren Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, bir de tablo alarak hem sergiye hem de serginin amacına destek oldu. Serginin açılışında açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, "SMA hastası kızımız Azra'nın kampanyası yüzde 95'leri gördü. Çok mutluyuz ve umutluyuz. Kısa sürede kalan rakamı da toplayarak Azra'mızın sağlığına kavuştuğu günleri göreceğiz. Bugün de burada çok anlamlı bir sergiyle Azra kızımıza destek oluyoruz. Serginin açılmasında emeği geçen ressamlarımız Nalan Benzer, Meral Keserer, Şenay Karasu ve Havva Karasu başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Sizlerde satın alacağınız resimlerle Azra'mıza nefes olabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Sergi, 7 Eylül akşamına kadar açık olacak.