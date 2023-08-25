Torbalı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Yeni Türkü Konseri ile Kutlanacak

Torbalı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını Yeni Türkü konseri ile taçlandıracak. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in de katılımıyla gerçekleşecek olan konserde, Yeni Türkü grubu en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Torbalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu, Yeni Türkü konseri ile yaşayacak.

Torbalı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ayrancılar'da gerçekleşecek. Görkemli bir bayram kutlamasına hazırlanan Torbalı Belediyesi bu kapsamda gün içerisinde gerçekleştireceği etkinlikleri, Yeni Türkü konseri ile taçlandıracak.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

Saat 21.00'de Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in de katılımıyla gerçekleşecek konserde Yeni Türkü grubu, en sevilen şarkılarını Torbalılılar için seslendirecek. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin önemine dikkat çekerek, Torbalılıları coşkuyu paylaşmaya davet etti. Başkan Tekin, "Kurtuluş Destanımızın eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırıldığı bağımsızlık mücadelemizin simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Torbalı'da büyük bir coşku içinde kutlayacağımız etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, Yüce Türk Milletinin şimdiden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi.