Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Topluluğu İki Konser Verecek

Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Topluluğu, Belkıs Akkale ve Gülşen Kutlu'nun da konuk sanatçı olarak yer alacağı iki ayrı konser verecek. Konserler yarın ve pazartesi günü Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek.

Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, bu hafta Torbalı'ya doya doya iki ayrı konser yaşatacak. Korolara Türk Halk Müziğinin unutulmaz isimlerinden Belkıs Akkale ve Gülşen Kutlu da konuk sanatçı olarak eşlik edecek

Torbalı Belediyesi bünyesinde çalışmalarını başarıyla yürüten ve bu çalışmalarını mevsim başlarında gerçekleştirdiği konserlerle taçlandıran Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, bu hafta Torbalı'ya doya doya iki ayrı konser yaşatacak. Konserlerin ilki yarın saat: 20: 30'da başlayacak. Bu konserlerde usta sanatçılar da konuk olarak yer alacak. Yarın akşam Gazi Çamlığı Etkinlik Alanında, Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Şef Yusuf Kemal Zülal önderliğinde unutulmaz bir konsere imza atacak. Konserin bir de konuk sanatçısı olacak. Türk Halk Müziğinin unutulmaz isimlerinden Belkıs Akkale, en sevilen türküleri koro ile birlikte Torbalılılar için seslendirecek.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

İkinci konser ise pazartesi günü gerçekleşecek. Yine Gazi Çamlığı Etkinlik Alanında bu kez TRT Sanatçısı Şef Ethem Kaya ve Tuğçe İpek Kaya'nın önderliğindeki Torbalı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konserinde Halk Müziği Sanatçısı Gülşen Kutlu sahne alacak. Saat 20.30'da gerçekleşecek olan konserlere tüm ilçe sakinlerini beklediklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Korolarımız hazırlıklarını tamamladı. Uzun zamandır bugüne hazırlanıyorlardı. Onlara usta sanatçılarımız da eşlik edecek. Korolarımızın bu özel konserlerine tüm ilçe sakinlerimizi bekliyoruz" dedi.