Topkapı Sarayı gece turlarıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı

Topkapı Sarayı, gece ziyareti için kapılarını açtı. Saray manzarası ve yeni açılan bölümleri ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, girişte yoğunluk oluşturdu. Saray, 13 Haziran ile 13 Eylül tarihleri arasında Cumartesi akşamları 20.30-22.30 arasında ziyaret edilebilecek.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı, yaz akşamlarında ziyaretçilerini ve tarih severleri ağırlamaya başladı. 13 Haziran ile 13 Eylül tarihleri arasında Cumartesi akşamları 20.30-22.30 arasında ziyarete açılan sarayda, yerli ve yabancı turistler, avlu, Harem-i Hümayun'u, Mukaddes Emanetler Dairesi'ni, Hazine Sergisi'ni ve terasları görerek farklı bir deneyim yaşayacak.

Saraya yeni bölümler eklendi

Öte yandan, Harem-i Hümayun'da bulunan Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi gece turlarında da ziyaretçilerini bekliyor. Gece ziyaretleri kapsamında, Enderun Avlusu'nda yer alan Arz Odası'nı, Mukaddes Emanetler Dairesi'ni, Fatih Köşkü'nü ve Hazine Sergisi de gezilebilecek. Topkapı Sarayı'nın en dikkat çeken eserlerinden Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht da gece rotasında görülebilecek eserler arasında yer alıyor. Gece ziyaretlerinin önemli yerlerinden biri olan saray teraslarında ziyaretçiler İstanbul'un ve boğaz manzarasını izleme fırsatı buldu. Havuzlu Teras, İftariye Kameriyesi ve Mecidiye Köşkü terasından şehir manzarası ziyaretçilere farklı bir deneyim sundu.

"Kalabalık olması beni daha da heyecanlandırdı"

Gece ziyaretleri hakkında konuşan Mert Ersoylu isimli vatandaş, "İlk defa geldim. Ben de bir gece deneyimlemek istedim Topkapı Sarayı'nı. Özellikle terası gün batımında çok merak ediyoruz. Kalabalıktı. Kalabalık olması beni daha da heyecanlandırdı" dedi.

Zehra Yücel isimli vatandaş ise, "Gece gezisini çok merak ediyorduk. Bu döneme denk gelmesi iyi oldu. Yakın zamanda bir kez daha gelmiştik gündüz. Şu an çok daha farklı bir atmosfer var. İlk geldiğimizde hareme girememiştik. Şu anda Beylikdüzü'nden geldik. Umarım güzel geçer. Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyorduk. Çoğu insanın haberi varmış sanırım" dedi.

Tur rehberi Umut Anıl ise, "Şunu belirtmek gerekir ki cumartesi günleri sadece Topkapı Sarayı'nın akşam gezisi açıktır. Bunun dışında Topkapı Sarayı akşamları ziyarete kapalıdır. Bu sadece bu yaza özgü bir olaydır. Buradaki en önemli olay, Osmanlı klasik çağının en önemli ve en ihtişamlı sarayının gece kapılarını açarak sadece gündüz manzarasını değil, gece manzarasını da dolaşıma açmasıdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı