Trabzon'un Tonya ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Tonya Belediyesince ilçe merkezinde düzenlenen festivalin ilk gününde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Kaymakam Timur Büyükçe, Belediye Başkanı Osman Beşel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Festival kapsamında vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki süt çeşmesi etrafında toplanarak horon oynadı.

Halk oyunları ekipleri de Canikdere Şelalesi'nde kemençe eşliğinde gösteri yaptı.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı festival, yarın tescilli Tonya tereyağının tanıtımına yönelik yapılacak yarışmaların ardından sona erecek.