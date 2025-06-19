Tokat'ta Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde Sema Gösterisi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tokat Valiliği organizasyonunda, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu Sema Grubu, Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde bir saat süren gösteri sundu. Vatandaşların ilgiyle izlediği etkinliğe yerel yöneticiler de katıldı.

Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi gerçekleştirildi.

Müzede, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tokat Valiliği organizasyonunda, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu Sema Grubu tarafından gösteri sunuldu.

Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Kültür Sanat
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