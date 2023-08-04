Tokat'ta Komana Antik Kenti'nde Gezi Alanı Oluşturulacak

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Komana Antik Kenti'nde gezi alanı oluşturulması için çalışmalara bu yıl başlanacağını açıkladı. Millet bahçesiyle entegre edilecek gezi alanında sergilerin, teşhirin ve kütüphane yapılması planlanıyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kazı çalışmaları devam eden Komana Antik Kenti'nde gezi alanı oluşturulması için çalışmalara bu yıl başlanacağını söyledi.

Hatipoğlu, Komana kazı alanıyla ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında, bölgeye yapılacak millet bahçesiyle entegre gezi alanı oluşturacaklarını belirtti.

Gezi alanı ile ilgili hazırlıklara bu yıl başlayacaklarını dile getiren Hatipoğlu, "Önümüzdeki süreç içerisinde oradaki millet bahçesinin tamamlanmasıyla birlikte, birbirine entegre, belki birtakım sergilerin, teşhirin, millet bahçesinde inşa edilecek kütüphane yapılmasını da sağlayacağız." dedi.

Komana Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas da yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Bölgenin döneminde ticaretle çok zenginleşmiş bir yerleşim yeri olduğunu belirten Erciyas, bölgenin aynı zamanda yüksek tarım potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Toplantıya AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ile Vakıflar Bölge Müdürü ve Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Yılmaz Kılınç da katıldı.