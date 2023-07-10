Tokat'ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyünde bulunan 2 asırlık ahşap mezarlar, ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Günümüze sadece 20 mezar ulaşabilmiş olup, bu mezarlar da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mezarlar çürüdüğünde ise mermerle yenileniyor.

Türkiye'nin en ilginç mezarlığı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

TOKAT - Tokat'ta 2 asırlık ahşap mezarlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Tokat'ın Niksar ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükyurt köyünün ahşap mezarları görenlerin dikkatini çekiyor. Çantı tekniğiyle yapılmış olan ahşap mezarlar, yıllara meydan okusa da son yıllarda ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. 2 asırlık 300 ahşap mezardan günümüze sadece 20 mezar ulaşabildi.

Günümüze ulaşmayı başaran 20 mezar ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mezar da akrabası yatan vatandaşlar eskiyen ve çürüyen tahta mezarları kaldırıp yerine mermer mezarlar yaptırıyor. Birbirine geçmeli olarak çivi kullanmadan yapılan mezarlar Türkiye'de bulunan en ilginç mezarları arasında gösteriliyor.

Çürüyen mezarlar mermerle yenileniyor

Büyükyurt köyü sakinlerinden Cemalettin Caymaz, çürüyen mezarların mermerle yenilendiği için ahşap mezar kültürünün de yol olduğunu belirtip, "Mezarlıklar atalarımız tarafından ağaçtan yapılmış. Böyle yapmalarının nedeni mezarları korumak amaçlıymış. Ağaçları keserek birbirine geçirerek böyle yapmışlar. Bu mezarlarda çivi kullanılmamış, benim bildiğim kadarıyla 90 yıldan daha fazladır bu mezarlar var. Burada 25 taneden daha fazla mezar var. Bu mezarlar bakımsızlıktan yıkıldığın da yeniden mermer ve mozaikten yeniden yaptırıyorlar" Şeklinde konuştu.

"Sahibi varsa gelip yaptırıyor, sahibi yoksa çürüyüp gidiyor"

Eskiden 40 taneye yakın mezar olduğunu ancak zaman içerisinde çoğunun yok olduğunu belirten köy sakinlerinden Turan Ahmet Caymaz, "Mezarlar eskiden yapılmış tarihi eser, o zamanlar da mezarları korumak için ağaçtan yapmışlar. Dağ da bulunan tilki, kurt gibi hayvanlar eşmesin mezarlara zarar vermesin diye böyle bir şey yapmışlar. Burada köklü ailelerinden yatanlar var ama kim hangisi bilemiyorum. Çivi kullanılmadan yapılmış bu mezarlar, eskiden 35-40 tane vardı ama parası olanlar gelip mezarları yeniliyor. Bakımsız kalanların sahibi varsa gelip yaptırıyor, sahibi yoksa çürüyüp gidiyor" dedi.