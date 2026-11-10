Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TOGÜ arkeoloğu, Horoztepe eserlerini Alacahöyük'teki 13 mezarla benzer buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOGÜ arkeoloğu, Horoztepe eserlerini Alacahöyük'teki 13 mezarla benzer buldu Haber Videosunu İzle
TOGÜ arkeoloğu, Horoztepe eserlerini Alacahöyük'teki 13 mezarla benzer buldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOGÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı Semih Yaşar Çizikci, Erbaa'daki Horoztepe eserlerinin Alacahöyük'teki 13 kraliyet mezarı buluntularıyla benzerlik gösterdiğini söyledi. Çizikci, yeni kazıların yeni veriler sağlayabileceğini belirterek bölgede kurtarma kazısı çağrısı yaptı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Yaşar Çizikci, Erbaa ilçesindeki Horoztepe'de bulunan Erken Tunç Çağı eserlerinin, Alacahöyük'teki 13 kraliyet mezarında ortaya çıkarılan buluntularla benzerlik gösterdiğini söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Semih Yaşar Çizikci, Erbaa'daki Horoztepe'de yapılacak yeni kazıların, bölgeden çıkarılan eserlerin tarihi düşüncelerini aydınlatabileceğini ve Anadolu'nun Erken Tunç Çağı'na ilişkin yeni veriler sağlayabileceğini söyledi.

Horoztepe'nin 1950'li yıllarda Prof. Dr. Tahsin Özgüç ve Mahmut Akok'un çalışmalarıyla bilim dünyasında tanındığını belirten Çizikci, milattan önce 2200-2000 yıllarına tarihlenen mezar buluntularının dönemin metal işçiliği ve inanç dünyası hakkında bilgi verdiğini ifade etti. Çizikci, Horoztepe'deki buluntuların Alacahöyük'teki 13 kraliyet mezarında ortaya çıkarılan eserlerle benzerlik gösterdiğine dikkat çekti.

Yeni kazılar eserlerin tarihi düşüncelerini aydınlatabilir

"Söz konusu bu eserlerin birçoğu kaçak kazı çalışmaları sonrasında ele geçirildi" diyen Çizikci, buluntuların çıkarıldıkları yer ve çevredeki diğer yerleşimlerle birlikte değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Çizikci, Horoztepe'de yürütülecek bilimsel kazıların, eserlerin ait olduğu topluma ilişkin yeni keşifler sağlayabileceğini belirtti.

Horoztepe kökenli 40 eserin Türkiye'ye iadesinin kültürel miras açısından önem taşıdığını ifade eden Çizikci, eserlerin çıkarıldığı alanın da korunması gerektiğini söyledi. Çevredeki yoğun yapılaşma ve tarımsal faaliyetlerin arkeolojik verilere ulaşmayı güçleştirdiğini belirten Çizikci, bölgede kurtarma kazıları yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor 16

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da

Yapay zeka değil, gerçek! Herkes onları konuşuyor

17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş22

17 can alan fabrikanın kurucusuyla ilgili şoke eden detay
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anıtkabir'de kar taneleri gözyaşlarına karıştı

Ne kar ne soğuk bu sevgiye engel olabildi!
Volkan Konak'ın eşinden yürek burkan sözler: Elini bırakmışlığım yok

Volkan Konak'ın eşinden yürek sızlatan paylaşım: Elini...
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

Sabah namazı paylaşımını neden sildi?

BBP'li Çağlayan'dan İBB'ye çağrı: Mağdur hanelerin su borçları silinsin

Yüzlerce ailenin sesi oldu: Borçlarını hemen silin

Osimhen ve Leao sakatlanmıştı! RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi14

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz!
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler

Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar, yaptıkları yürek yaktı
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi

İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi