Tiyatro iN'in yeni oyunu 'Kim Bu Ben' eylül ayında sahnelenecek

Tiyatro iN'in yeni oyunu 'Kim Bu Ben', eylül ayında tiyatroseverlerle buluşacak. Rose Leilani'nin yazdığı, Onur Ünsal'ın çevirdiği oyunu Engin Hepileri yönetti. Müziklerini Kenan Doğulu'nun yaptığı eserde Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan rol alacak. Kriminal bir gerilim olan oyun, 18 Eylül'de Moda Sahnesi'nde, 27 Eylül'de Zorlu PSM'de sahnelenecek.