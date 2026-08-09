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Gazeteciler Tuz Mağarası'nda Halay Çekti

Gazeteciler Tuz Mağarası'nda Halay Çekti
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Iğdır’da düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı çerçevesinde kente gelen yaklaşık 140 gazeteci, medya yöneticisi ve akademisyen, Tuzluca ilçesindeki kültürel ve doğal güzellikleri ziyaret etti.

Iğdır'da düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı çerçevesinde kente gelen yaklaşık 140 gazeteci, medya yöneticisi ve akademisyen, Tuzluca ilçesindeki kültürel ve doğal güzellikleri ziyaret etti. Günün son durağı olan Tuz Mağarası'nı gezen gazeteciler, burada halay çekerek günün yorgunluğunu attı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen 13. Dijital Medya Çalıştayı, Türkiye'nin farklı illerinden gelen gazeteciler, medya yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla Iğdır'da devam ediyor. 6-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştay kapsamında yaklaşık 140 medya mensubu ve akademisyen, dijital yayıncılığın geleceği, dezenformasyonla mücadele ve yeni nesil gazetecilik konularında değerlendirmelerde bulunuyor. Çalıştay programının ardından gazeteciler, Iğdır'ın Tuzluca ilçesini ziyaret ederek ilçenin kültürel ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. İlçedeki gezi programının son durağı ise Tuz Mağarası oldu. Mağarayı gezen gazeteciler, burada hatıra fotoğrafları çektirdi. Yoğun geçen çalıştay programının ardından Tuz Mağarası'nda bir araya gelen gazeteciler, müzik eşliğinde halay çekerek keyifli anlar yaşadı. Gazeteciler, halaylarla günün yorgunluğunu ve stresini atarken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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