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Temmuz ayında en çok dinlenen sanatçı ve şarkılar açıklandı

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Temmuz ayında en çok dinlenen sanatçı ve şarkılar açıklandı

Temmuz ayında fizy'de en çok dinlenen, beğenilen ve paylaşılan şarkılar ve sanatçılar belli oldu.

Temmuz ayında fizy'de en çok dinlenen, beğenilen ve paylaşılan şarkılar ve sanatçılar belli oldu. Buna göre en çok dinlenen Sefo'nun 'Tutsak' en çok beğenilen ise son zamanların popüler grubu olan KÖFN'ün 'Bi'tek ben anlarım' şarkısı oldu. Tarkan'ın 'Yap bi güzellik' şarkısı ise en çok paylaşılan şarkı olarak açıklandı. Temmuz'da en çok dinlenen isim Sefo, en çok aratılan şarkıcı listesinde de Sefo ilk sırada yer aldı.

fizy, temmuz ayında en fazla İstanbul'da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Gaziantep, Adana, Konya, Diyarbakır ve Mersin şehirleri yer aldı.

TEMMUZ RAP MÜZİĞİN AYI OLDU

Temmuz ayında en çok dinlenen tür rap müzik oldu. Rap müziği sırasıyla 'pop', 'nostalji', 'arabesk' ve 'yöresel' türler takip etti. Kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler 'Yaz Coşkusu', 'Fizy Tatil', 'Günün Listesi', 'En Yeniler Yerli' ve 'Fizy Pop' oldu.


Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Tarkan Sefo Kültür Sanat Haberler

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